Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW touchiert beim Überholen Radfahrer

Roßleben-Wiehe (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 77-jährige Autofahrer wollte das vor ihm fahrende Fahrrad überholen. Bei diesem Vorhaben hielt er nicht den vorgeschriebenen Seitenstabstand ein und berührte den Radfahrer mit seinem rechten Außenspiegel. Der 85-jährige Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

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