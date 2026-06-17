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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW touchiert beim Überholen Radfahrer

Roßleben-Wiehe (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 77-jährige Autofahrer wollte das vor ihm fahrende Fahrrad überholen. Bei diesem Vorhaben hielt er nicht den vorgeschriebenen Seitenstabstand ein und berührte den Radfahrer mit seinem rechten Außenspiegel. Der 85-jährige Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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