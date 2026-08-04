Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Mit fremder Bankkarte Geld abgehoben - Tatverdächtige ermittelt
Recklinghausen (ots)
Seit Mitte Mai suchte die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einer tatverdächtigen Frau. Inzwischen konnte sie identifiziert werden. Tatverdächtig ist eine 34-jährige Frau, die sich möglicherweise im Ausland aufhält. Nach ihr wird weiter gesucht - die Öffentlichkeitsfahndung hat sich hiermit aber erledigt. Wir danken für die Hinweise aus der Bevölkerung und bitten darum, die Fahndung und das Foto der Frau zu löschen.
Die Frau soll mit einer gestohlenen Bankkarte Geld am Automaten abgehoben haben. Die Karte war zuvor einer 85-jährigen Frau in einem Geschäft in der Innenstadt gestohlen worden, vermutlich durch einen Trickdiebstahl. Die Seniorin war nach Kleingeld gefragt worden - kurz danach war die Bankkarte weg.
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