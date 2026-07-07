Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notsituation vorgetäuscht - Geld gestohlen

Schleusingen (ots)

Montagvormittag erschien ein Mann bei der Polizei und zeigte einen Diebstahl aus seiner Wohnung am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr an. Eine bislang unbekannte Frau klingelte in diesem Zeitraum an der Wohnung des Seniors in der Straße "Am Schützenplatz" in Schleusingen. Sie gab an dringend auf die Toilette zu müssen, weshalb ihr der Mann den Zutritt zu seiner Wohnung gewährte. Anschließend verwickelte die Frau ihn in ein Gespräch und gab kurz darauf an, erneut ins Badezimmer zu müssen. Sie verschwand daraufhin aus der Wohnung und der Mann stellte wenig später fest, dass die Unbekannte 185 Euro Bargeld aus seinem Geldbeutel entwendet hatte. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung / in Ihr Haus! Lassen Sie sich nicht von einer vermeintlichen Notsituation unter Druck setzen. Sollte es doch zu einem Diebstahl gekommen sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei!

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