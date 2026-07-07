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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notsituation vorgetäuscht - Geld gestohlen

Schleusingen (ots)

Montagvormittag erschien ein Mann bei der Polizei und zeigte einen 
Diebstahl aus seiner Wohnung am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 
Uhr an. Eine bislang unbekannte Frau klingelte in diesem Zeitraum an 
der Wohnung des Seniors in der Straße "Am Schützenplatz" in 
Schleusingen. Sie gab an dringend auf die Toilette zu müssen, weshalb
ihr der Mann den Zutritt zu seiner Wohnung gewährte. Anschließend 
verwickelte die Frau ihn in ein Gespräch und gab kurz darauf an, 
erneut ins Badezimmer zu müssen. Sie verschwand daraufhin aus der 
Wohnung und der Mann stellte wenig später fest, dass die Unbekannte 
185 Euro Bargeld aus seinem Geldbeutel entwendet hatte.
Die Polizei warnt:
Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre 
Wohnung / in Ihr Haus! Lassen Sie sich nicht von einer vermeintlichen
Notsituation unter Druck setzen. Sollte es doch zu einem Diebstahl 
gekommen sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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