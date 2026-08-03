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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mann erscheint schwer verletzt auf Polizeiwache

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Bochum:

An der Genthiner Straße ist in der Nacht auf Montag ein 36-jähriger Mann aus Datteln schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren aus Datteln beteiligt.

Da der Verletzte noch nicht vernehmungsfähig ist, konnte bislang nicht geklärt werden, wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Der 36-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen. Er erschien nach der Tat eigenständig auf der Polizeiwache. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei Recklinghausen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen - auch zu den Hintergründen - dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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