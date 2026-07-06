Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit sorgt für Polizeieinsatz

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Samstagabend zu einem Einsatz zur Lange Straße gerufen. Zeugen hatten gegen 22.25 Uhr den Notruf gewählt, weil es dort einen Streit zwischen mehreren Menschen gab. Die Rede war zwischenzeitlich von etwa 20 Beteiligten, die Polizei rückte deshalb auch mit mehreren Streifenwagen aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zum verbalen Streit gekommen, kurz darauf sollen dann auch Gegenstände (z.B. Stühle) geworfen worden sein. Eine 22-jährige Frau aus Castrop-Rauxel wurde von einer unbekannten Person geschlagen, die junge Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung. Außerdem erhielten mehrere Personen einen Platzverweis. Ein 54-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel musste mit ins Polizeigewahrsam, weil er dem Platzverweis nicht nachkam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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