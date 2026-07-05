Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: (Klein-)Brand in Polizeiwache Süd - Vermutlich technischer Defekt
Recklinghausen (ots)
In der Polizeiwache Am Neumarkt hat es heute Nachmittag gebrannt. Zeugen waren gegen 16.35 Uhr darauf aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.
Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden (Deckenlampe). Größerer Sachschaden ist nicht entstanden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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