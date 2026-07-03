Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann nach einem räuberischen Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 60-jährige Marlerin ist am heutigen Morgen (03.07.2026) gegen 8:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft auf dem Lipper Weg einkaufen gewesen. Sie hat unter anderem auch Sammelkarten gekauft und diese anschließend in ihrem Fahrradkorb gelegt. Ein unbekannter Mann soll nach den Karten gegriffen haben und es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde die Marlerin leicht verletzt. Der Mann flüchtete ohne Diebesgut in unbekannter Richtung.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 20 Jahre alt

- Etwa 1.60 m groß

- Schlanke Statur

- Dunkler langer Bart

- Dunkle verschmutzte Jeans und beige Pullover ("ungepflegtes Erscheinungsbild")

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zur Person machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

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