PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann nach einem räuberischen Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 60-jährige Marlerin ist am heutigen Morgen (03.07.2026) gegen 8:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft auf dem Lipper Weg einkaufen gewesen. Sie hat unter anderem auch Sammelkarten gekauft und diese anschließend in ihrem Fahrradkorb gelegt. Ein unbekannter Mann soll nach den Karten gegriffen haben und es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde die Marlerin leicht verletzt. Der Mann flüchtete ohne Diebesgut in unbekannter Richtung.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Etwa 20 Jahre alt
   -	Etwa 1.60 m groß
   -	Schlanke Statur
   -	Dunkler langer Bart
   -	Dunkle verschmutzte Jeans und beige Pullover ("ungepflegtes 
Erscheinungsbild")

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zur Person machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 15:00

    POL-RE: Haltern am See: 17-Jährige nach schwerem Unfall gestorben

    Recklinghausen (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend im Bereich Weseler Straße/Granatstraße ist die 17-jährige Motorradfahrerin aus Haltern am See leider verstorben. Die Jugendliche erlag am Freitag ihren schweren Verletzungen. Der Gesundheitszustand des 17-Jährigen aus Marl, der als Beifahrer auf dem Motorrad saß, ist derzeit stabil. Er ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:44

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen gesucht nach Einbrüchen

    Recklinghausen (ots) - Oer-Erkenschwick: Am Donnerstagmorgen zwischen 9:50 Uhr und 11:15 Uhr ist es zu einem Einbruch auf der August-Schmidt-Straße gekommen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Küchenfenster. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Unbekannten mit Diebesgut, unter anderem Schmuck, flüchten. Herten: Im Zeitraum von Donnerstag (14:30 Uhr) bis ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:35

    POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall gestürzt - beteiligter Autofahrer gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein 19-jähriger Dorstener fuhr mit seinem E-Bike am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Söltener Landweg in Richtung Waldfriedhof. Hier ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Jugendliche wollte nach links in den Eichenweg einbiegen und hatte sich entsprechend auf der Fahrbahn eingeordnet. Nach Angaben des Radfahrers wurde er dabei von rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren