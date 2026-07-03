Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 17-Jährige nach schwerem Unfall gestorben

Recklinghausen (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend im Bereich Weseler Straße/Granatstraße ist die 17-jährige Motorradfahrerin aus Haltern am See leider verstorben. Die Jugendliche erlag am Freitag ihren schweren Verletzungen.

Der Gesundheitszustand des 17-Jährigen aus Marl, der als Beifahrer auf dem Motorrad saß, ist derzeit stabil. Er schwebt aber nach wie vor in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 19.20 Uhr von der Granatstraße nach links auf die Weseler Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad, das auf der Weseler Straße Richtung Dorsten unterwegs war. Die beiden 17-Jährigen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, sie wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer sowie die drei Kinder im Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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