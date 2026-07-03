PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 17-Jährige nach schwerem Unfall gestorben

Recklinghausen (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend im Bereich Weseler Straße/Granatstraße ist die 17-jährige Motorradfahrerin aus Haltern am See leider verstorben. Die Jugendliche erlag am Freitag ihren schweren Verletzungen.

Der Gesundheitszustand des 17-Jährigen aus Marl, der als Beifahrer auf dem Motorrad saß, ist derzeit stabil. Er schwebt aber nach wie vor in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 19.20 Uhr von der Granatstraße nach links auf die Weseler Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad, das auf der Weseler Straße Richtung Dorsten unterwegs war. Die beiden 17-Jährigen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, sie wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer sowie die drei Kinder im Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 14:44

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen gesucht nach Einbrüchen

    Recklinghausen (ots) - Oer-Erkenschwick: Am Donnerstagmorgen zwischen 9:50 Uhr und 11:15 Uhr ist es zu einem Einbruch auf der August-Schmidt-Straße gekommen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Küchenfenster. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Unbekannten mit Diebesgut, unter anderem Schmuck, flüchten. Herten: Im Zeitraum von Donnerstag (14:30 Uhr) bis ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:35

    POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall gestürzt - beteiligter Autofahrer gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein 19-jähriger Dorstener fuhr mit seinem E-Bike am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Söltener Landweg in Richtung Waldfriedhof. Hier ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Jugendliche wollte nach links in den Eichenweg einbiegen und hatte sich entsprechend auf der Fahrbahn eingeordnet. Nach Angaben des Radfahrers wurde er dabei von rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren