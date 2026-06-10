Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer fährt nach Kollision mit Auto davon

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall an der Einmündung Essener Straße/Armelerstraße sucht die Polizei einen Radfahrer, der vermutlich leicht verletzt wurde.

Am Dienstagnachmittag (17:10 Uhr) bog eine 33-Jährige aus Oberhausen mit ihrem Auto bei grüner Ampel von der Essener Straße nach rechts auf die Armelerstraße ab. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der stadtauswärts auf der Essener Straße unterwegs war. Er stürzte zu Boden und soll sich dabei auch leichte Verletzungen zugezogen haben. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Die Autofahrerin informierte die Polizei. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- schwarze, kurze Haare - schwarzes Shirt - schwarze Jogginghose - schwarze Schuhe - schwarzes Rad, vermutlich ein Rennrad

Zeugen und/oder auch der Mann selbst werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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