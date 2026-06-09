PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Rollator-Training der Polizei geht in die nächste Runde

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt ihre erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit für ältere Menschen fort: Das bewährte Rollator-Training geht wieder los. Der erste Termin ist am kommenden Donnerstag (11.06.) in Waltrop.

Seit mehreren Jahren schulen Polizeibeamtinnen und -beamte bereits Seniorinnen und Senioren im sicheren Umgang mit dem Rollator. Jetzt stehen die neuen Termine für das nächste Jahr fest - in jeder Stadt im Zuständigkeitsbereich gibt es das Angebot:

   - 11. Juni, Waltrop - Marktplatz
   - 19. Juni, Bottrop-Boy - Marktplatz
   - 25. Juni, Dorsten - Platz der Deutschen Einheit
   - 15. Juli, Haltern am See - Marktplatz
   - 17. Juli, Herten - Rathausvorplatz
   - 21. Juli, Oer-Erkenschwick - Berliner Platz
   - 28. Juli, Marl-Hüls - Marktplatz
   - 29. Juli, Recklinghausen - Rathausplatz
   - 20. August, Datteln - Neumarkt
   - 01. September, Castrop-Rauxel - Marktplatz Ickern
   - 8. September, Gladbeck - Mathias-Jakobs-Stadthalle

Das Rollator-Training findet immer vormittags statt, zwischen 9 und 12 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich! Das Angebot ist kostenlos.

Bei dem Training wird unter anderem das sichere Überqueren von Straßen sowie der Umgang mit Steigungen, Schotter und Bordsteinen geübt. Ziel ist es, dass sich ältere Menschen mit ihrem Rollator sicher und selbstbewusst im Straßenverkehr bewegen können.

Die Termine für das laufende Jahr stehen auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/mit-dem-rollator-sicher-unterwegs

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 15:26

    POL-RE: Bottrop: Mann bei Raub in Wohnung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Gewaltdelikt in einer Wohnung am Borsigweg. Ein 55-jähriger Mann aus Bottrop erlitt in diesem Rahmen akut lebensgefährliche Verletzungen aufgrund von Schlägen und Tritten. Der 32-jährige Tatverdächtige ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 15:07

    POL-RE: Marl: Seniorin überrascht Einbrecher

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch am Ovelheider Weg bittet die Polizei um Hinweise. Am Freitag (5. Juni) verschafften sich zwei unbekannte Männer zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr Zugang zur Wohnung einer Seniorin. Dafür hebelten sie die Wohnungstür auf. Die Wohnungsinhaberin war zu diesem Zeitpunkt vermutlich unterwegs. Als sie zurückkehrte und wenig später ihre Schlafzimmertür öffnete, traf sie auf zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren