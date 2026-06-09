Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Rollator-Training der Polizei geht in die nächste Runde

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt ihre erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit für ältere Menschen fort: Das bewährte Rollator-Training geht wieder los. Der erste Termin ist am kommenden Donnerstag (11.06.) in Waltrop.

Seit mehreren Jahren schulen Polizeibeamtinnen und -beamte bereits Seniorinnen und Senioren im sicheren Umgang mit dem Rollator. Jetzt stehen die neuen Termine für das nächste Jahr fest - in jeder Stadt im Zuständigkeitsbereich gibt es das Angebot:

- 11. Juni, Waltrop - Marktplatz - 19. Juni, Bottrop-Boy - Marktplatz - 25. Juni, Dorsten - Platz der Deutschen Einheit - 15. Juli, Haltern am See - Marktplatz - 17. Juli, Herten - Rathausvorplatz - 21. Juli, Oer-Erkenschwick - Berliner Platz - 28. Juli, Marl-Hüls - Marktplatz - 29. Juli, Recklinghausen - Rathausplatz - 20. August, Datteln - Neumarkt - 01. September, Castrop-Rauxel - Marktplatz Ickern - 8. September, Gladbeck - Mathias-Jakobs-Stadthalle

Das Rollator-Training findet immer vormittags statt, zwischen 9 und 12 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich! Das Angebot ist kostenlos.

Bei dem Training wird unter anderem das sichere Überqueren von Straßen sowie der Umgang mit Steigungen, Schotter und Bordsteinen geübt. Ziel ist es, dass sich ältere Menschen mit ihrem Rollator sicher und selbstbewusst im Straßenverkehr bewegen können.

Die Termine für das laufende Jahr stehen auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/mit-dem-rollator-sicher-unterwegs

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