PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizeihund fasst mutmaßlichen Täter auf ehemaligem Zechengelände

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der vergangen Nacht zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche auf dem ehemaligen Zechengelände an der Hafenstraße gehört und Stirnlampen gesehen - er alarmierte daraufhin die Polizei. Wenig später konnten ein 39-Jähriger sowie ein 49-jähriger Mann - beide aus Marl - vorläufig festgenommen werden. Die Einsatzkräfte wurden dabei von einem Diensthund unterstützt, der einen der Männer fassen konnte. Der 49-jährige Tatverdächtige wurde leicht verletzt. Er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, danach ging es weiter zur Wache. Der 39-Jährige wurde direkt ins Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden Männer hatten entsprechendes Tatwerkzeug und auch mutmaßliche Beute (Kupferspiralen) dabei. Die Beweismittel wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an. Auch ein Hubschrauber war in der Nacht im Einsatz, um mögliche weitere Tatverdächtige zu suchen. Gefunden wurde ansonsten niemand.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 14:15

    POL-RE: Recklinghausen: Kindergarten verwüstet - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Behringstraße hofft die Polizei auf Hinweise. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Gruppenraum und verwüsteten ihn stark. Diebesgut nahmen sie nicht mit. Wie die Täter in das Gebäude kamen, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch passierte am vergangenen Wochenende. Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 08:08

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Rollator-Training der Polizei geht in die nächste Runde

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei Recklinghausen setzt ihre erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit für ältere Menschen fort: Das bewährte Rollator-Training geht wieder los. Der erste Termin ist am kommenden Donnerstag (11.06.) in Waltrop. Seit mehreren Jahren schulen Polizeibeamtinnen und -beamte bereits Seniorinnen und Senioren im sicheren Umgang mit dem Rollator. ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 15:26

    POL-RE: Bottrop: Mann bei Raub in Wohnung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Gewaltdelikt in einer Wohnung am Borsigweg. Ein 55-jähriger Mann aus Bottrop erlitt in diesem Rahmen akut lebensgefährliche Verletzungen aufgrund von Schlägen und Tritten. Der 32-jährige Tatverdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren