Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizeihund fasst mutmaßlichen Täter auf ehemaligem Zechengelände

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der vergangen Nacht zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche auf dem ehemaligen Zechengelände an der Hafenstraße gehört und Stirnlampen gesehen - er alarmierte daraufhin die Polizei. Wenig später konnten ein 39-Jähriger sowie ein 49-jähriger Mann - beide aus Marl - vorläufig festgenommen werden. Die Einsatzkräfte wurden dabei von einem Diensthund unterstützt, der einen der Männer fassen konnte. Der 49-jährige Tatverdächtige wurde leicht verletzt. Er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, danach ging es weiter zur Wache. Der 39-Jährige wurde direkt ins Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden Männer hatten entsprechendes Tatwerkzeug und auch mutmaßliche Beute (Kupferspiralen) dabei. Die Beweismittel wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an. Auch ein Hubschrauber war in der Nacht im Einsatz, um mögliche weitere Tatverdächtige zu suchen. Gefunden wurde ansonsten niemand.

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