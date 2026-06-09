Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kindergarten verwüstet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Behringstraße hofft die Polizei auf Hinweise. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Gruppenraum und verwüsteten ihn stark. Diebesgut nahmen sie nicht mit. Wie die Täter in das Gebäude kamen, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch passierte am vergangenen Wochenende.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell