POL-HA: Verkehrskontrollen: Zwei Männer unter Drogen auf E-Scootern unterwegs

Hagen (ots)

Bei Kontrollen am Mittwoch (25.02.2026) durch den Verkehrsdienst stellten die eingesetzten Beamten zwei E-Scooter-Fahrer fest, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Die Polizisten hatten den ersten gegen 15.40 Uhr an der Kölner Straße festgestellt. Der Fahrer war auf dem Weg nach Haspe. Aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens entschieden sich die Einsatzkräfte, den Mann zu kontrollieren. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht. Er gab an, Dauerkonsument von Cannabis zu sein. Daraufhin wurde ihm eine ärztliche Blutprobe entnommen und die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Etwa gegen 17.15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen weiteren E-Scooter-Fahrer. Er fuhr auf der Augustastraße in Richtung Minervastraße. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei vermuteten die Polizisten ebenfalls, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Hagener erklärte, dass er regelmäßig Cannabis konsumiert. Der Mann musste eine ärztliche Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Beide E-Scooter-Fahrer erhielten jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

