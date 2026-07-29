Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Anhänger mit Strohballen in Vollbrand

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Bad Oeynhausen (ots)

Die Feuerwehr Bad Oeynhausen wurde am heutigen Abend um 18:45 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer Kfz Stufe 2" in den Ortsteil Lohe alarmiert. Gemeldet wurde ein mit Stroh beladener Traktoranhänger, der in Brand geraten war.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten einen Vollbrand des mit Stroh beladenen Anhängers. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und eine Brandausbreitung zu verhindern. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Anhänger, begleitet von der Feuerwehr, auf einen nahegelegenen Parkplatz umgesetzt. Dort konnte der Anhänger entladen werden. Das Stroh wurde anschließend auseinandergezogen und Stück für Stück vollständig abgelöscht, um auch versteckte Glutnester sicher zu beseitigen. Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Im Einsatz waren:

Feuer und Rettungswache Löschgruppe Lohe Löschgruppe Oberbecksen Löschgruppe Rehme mit dem TLF Einsatzführungsdienst

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