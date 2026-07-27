LPI-SHL: Mit 169 km/h "geblitzt"

Hildburghausen (ots) - Am Sonntagmorgen, den 26.07.2026 fuhr eine alkoholisierte 40-Jährige gegen 01:50 Uhr mit ihrem PKW von Hildburghausen in Richtung Veilsdorf. In der Ortslage Heßberg geriet die Fahrerin mit dem Fahrzeug gegen einen Bordstein. Im Zuge dessen gelang es ihr nicht mehr, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem angrenzenden Grundstückszaun sowie einem ...

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