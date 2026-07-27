LPI-SHL: Mit 169 km/h "geblitzt"
Hildburghausen (ots)
Sonntagnachmittag führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße zwischen Hildburghausen und Gerhardtsgereuth durch. Bei erlaubten 100 km/h außerorts fuhren insgesamt zehn Autofahrer zu schnell. Fünf müssen mit einem Verwarngeld und fünf mit einem Bußgeld rechnen. Einen Autofahrer, der mit 169 km/h "geblitzt" wurde, erwarten neben einem saftigen Bußgeld, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.
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