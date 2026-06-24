Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Brand eines Wohnhauses in Volmerdingsen

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Bad Oeynhausen (ots)

Am Morgen des 24.06.2026, um 05:33 Uhr, wurde die Feuerwehr Bad Oeynhausen zu einem Dachstuhlbrand in die Straße "Auf dem Berg" im Ortsteil Volmerdingsen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl eines Wohnhauses bereits im Vollbrand. Es wurde umgehend über mehrere Fahrzeuge ein Löschangriff aufgebaut und das Feuer von mehreren Seiten mit Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpft. Gleichzeitig wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und ebenfalls zur Brandbekämpfung eingesetzt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Haus aufhalten, wurden zudem Kräfte unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Haus geschickt. Glücklicherweise konnte der Verbleib der Bewohner und eines Haustieres zeitnah geklärt werden, so dass sich die Einsatzkräfte auf das Feuer im Bereich des Dachbodens konzentrieren konnte. Dies konnte im weiteren Verlauf durch den Einsatz von mehreren Strahlrohren im Innen- und Außenbereich, sowie der Drehleiter, größtenteils gelöscht werden. Im Rahmen von Nachlöscharbeiten wurden vereinzelte Glutnester abgelöscht und nebenliegende Bereiche des Hauses kontrolliert. Nach ca. vier Stunden konnte die Feuerwehr ihre Maßnahmen zurücknehmen und die Einsatzstelle an die Polizei und die Hausbewohner übergeben. Im Einsatz befanden sich:

- Feuer- und Rettungswache Bad Oeynhausen - Einsatzführungsdienst - Löschgruppe Volmerdingsen - Löschgruppe Wulferdingsen - Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren - Löschgruppe Werste - IuK-Einheit mit dem ELW - 1 RTW

Der Grundschutz wurde während des Einsatzes von der Löschgruppe Rehme sichergestellt.

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