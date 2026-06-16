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Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: LKW verunfallt auf BAB30 - auslaufender Kraftstoff beschäftigt die Feuerwehr

Bad Oeynhausen (ots)

Am 15.06.2026 um circa 02:00 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Bad Oeynhausen zu einem Einsatz auf die BAB30 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert.

Vor Ort war ein LKW alleinbeteiligt verunfallt und hatte sich nach einer Kollision mit der Schutzplanke den Kraftstofftank aufgerissen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei ab und stoppte provisorisch den Austritt des Dieselkraftstoffs. Der bereits ausgelaufene Kraftstoff, der sich über die komplette Fahrbahn verteilte, wurde mit Ölbindemittel abgestreut und im Anschluss wieder aufgenommen. Im weiteren Verlauf konnte die Einsatzstelle an den Straßenbaulastträger übergeben und nach abschließender Reinigung wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

Die Feuerwehr war rund drei Stunden im Einsatz.

Im Einsatz waren:

   - Feuer- und Rettungswache
   - Löschgruppe Rehme
   - Polizei

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen
Stefan Flaig
- Pressesprecher -

E-Mail: presseteam-feuerwehr-badoeynhausen@mail.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen, übermittelt durch news aktuell

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