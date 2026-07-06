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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bogel - Aktuelle Warnung vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Bogel (ots)

Im Laufe des heutigen Vormittags, am 06.07.2026, kam es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte in der Ortslage Bogel. Die Täter versuchten unter Vortäuschen eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft ihre Opfer zu verunsichern und gleichzeitig in Erfahrung zu bringen, ob diese Bargeld oder Wertgegenstände zu Hause besitzen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Verhaltenshinweise:

Beenden Sie das Telefonat umgehend und kontaktieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Geben Sie gegenüber Unbekannten keine Namen von Angehörigen preis. Übergeben Sie kein Geld und keine Wertsachen. Machen Sie keine Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn dies der Anrufer ausdrücklich untersagt.

Wichtiger Hinweis:

Keine staatliche Organisation fordert telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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