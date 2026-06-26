Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Nach Dachstuhlbrand am 24.06.2026 - erneutes Feuer in Brandruine

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Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem die Feuerwehr Bad Oeynhausen am 24.06.2026 bereits zu einem Dachstuhlbrand in die Straße "Auf dem Berg" in Volmerdingsen anrückte, wurden die Einsatzkräfte heute Nachmittag erneut an die selbe Adresse alarmiert. Nachdem zunächst eine Rauchentwicklung in der Brandruine gemeldet worden war, stellten die Kräfte der Feuer- und Rettungswache bei Eintreffen offene Flammen im Dachstuhl fest. Die Leitstelle erhöhte daraufhin das Alarmstichwort. Das Feuer konnte durch Trupps unter schwerem Atemschutz und den Einsatz der Drehleiter zügig unter Kontrolle gebracht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten fand eine Nachkontrolle des Objektes mittels Wärmebildkamera statt. Insgesamt stellte die enorme Hitze die Einsatzkräfte vor eine große körperliche Herausforderung. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Mitarbeitenden des Restaurants Wittekindsquelle und der Kaiser Apotheke in Bergkirchen. Diese versorgten die Einsatzkräfte mit Wasser und Traubenzucker. Nach ca. 2,5 Stunden konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle übergeben und einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

- Feuer- und Rettungswache - ⁠Führungsdienst - ⁠LG Volmerdingsen - ⁠LG Wulferdingsen - ⁠LG Eidinghausen-Wöhren - ⁠IuK Einheit mit ELW

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