Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Feuer bei Entsorgungsbetrieb - brennendes Fass zügig gelöscht

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Bad Oeynhausen (ots)

+++ Einsatz +++

Zu einem Feuer in einem Industriebetrieb in Werste wurde die Feuerwehr heute gegen 11:05 Uhr alarmiert. Zunächst hatte die Brandmeldeanlage in dem betroffenen Bereich ausgelöst. Die eintreffenden Kräfte stellten ein in Brand geratenes Fass fest, woraufhin eine Stichworterhöhung durchgeführt wurde. Die Feuerwehr rückte daraufhin, zusätzlich zur hauptamtlichen Wache, mit Kräften der Löschgruppen Wulferdingsen, Volmerdingsen, Werste und Eidinghausen an. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass die freiwilligen Kräfte lediglich in Bereitstellung blieben. Gegen 11:40 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Brandstelle dem Besitzer übergeben werden.

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