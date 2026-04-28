Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Flugzeugabsturz in Speyer Eine Person tödlich verunglückt

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Speyer (ots)

Die Feuerwehr Speyer wurde heute, am 28.04.2026 kurz nach 11:00 Uhr zu einem Flugzeugabsturz alarmiert. Bei dem Unglück verlor der Pilot sein Leben. Unsere Gedanken sind bei seinen Hinterbliebenen, denen wir in dieser schweren Situation viel Kraft wünschen.

Augenzeugen hatten beobachtet, wie ein Ultraleichtflugzeug zwischen Flugplatz und Insel Flotzgrün in den Wald gestürzt sei. Beim Ausrücken konnte zunächst noch eine in diesem Moment starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden, die aber sehr schnell nachließ. Die Absturzstelle in dem dicht bewaldeten und für Großfahrzeuge schlecht zugänglichen Bereich zu finden, war herausfordernd. Dennoch gelang es mit Hilfe von Augenzeugen den möglichen Bereich derart einzukreisen, dass das Flugzeug aufgefunden werden konnte. Für den Pilot kam leider jede Hilfe zu spät.

Anfänglich musste davon ausgegangen werden, dass sich sogar zwei Menschen in dem Flieger befanden. Aus diesem Grund konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Personensuche, sowie die Brandbekämpfung. Das Feuer war schnell gelöscht und die Suche konnte abgebrochen werden, als der Tower des Flugplatzes Speyer bestätigte, dass es nur einen Insassen gab.

Die Feuerwehr Speyer war mit 9 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz. Außerdem war der Rettungsdienst vor Ort, unter anderem mit zwei Rettungshubschraubern. Auch die Bundeswehr entsandte einen SAR-Hubschrauben, der standardisiert ausrückt, wenn eine entsprechende Lage gemeldet wird.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die zusätzlich einen eigenen Hubschrauber eingesetzt hatte.

Über die Ursache des Unglücks kann von Seiten des Brand- und Katastrophenschutzes keine Angaben gemacht werden.

Das Bild in der Anlage ist Sekunden nach dem Unglück entstanden und vom Flugplatz Speyer aus von einem Feuerwehrbeamten aufgenommen worden. Es kann unter der Quellenangabe "Stadt Speyer, Brand- und Katastrophenschutz" verwendet werden.

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