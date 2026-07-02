Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Flächenbrand auf rund 200 Quadratmetern breitet sich schnell aus

Stuttgart (ots)

- Zwei Tanklöschfahrzeug im Einsatz

- Schnelle Brandausbreitung durch Wind und trockene Vegetation

- Hohe Waldbrandgefahr im Großraum Stuttgart

Am Donnerstagnachmittag alarmierten Passanten gegen 15:30 Uhr die Feuerwehr Stuttgart zu einem Feld in Stuttgart-Plieningen. Ein Vegetationsbrand breitet sich schnell aus und hatte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits eine Fläche von rund 200 Quadratmetern erreicht.

Die haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte setzten drei Löschrohre ein und konnten den Brand mit einem so genannten "Zangenangriff" von zwei Seiten unter Kontrolle bringen. Hierzu kam auch ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug und ein Großtanklöschfahrzeug mit 10.000 Liter Wasser zum Einsatz. Weitere Spezialfahrzeuge und eine Feuerwehrdrohne standen bereit, mussten jedoch nicht mehr eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Feuerwehr Stuttgart nochmals an die Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Präventionshinweise unter feuerwehr.stuttgart.de/hitze zu beachte. Insbesondere wird auf das bestehende Grillverbot in Stuttgart, das Rauchverbot in den Wäldern von Baden-Württemberg und auf den vorsichtigen Umgang in der Natur hingewiesen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen wie Knistergeräusche im Wald oder einer Rauchentwicklung bitte sofort den Notruf 112 wählen.

Der Deutsche Wetterdienst hat aktuell die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 ausgerufen, welche nach der Prognose in den kommenden Tagen auf die höchste Stufe 5/5 steigen kann. In den vergangenen Tagen und Wochen war die Feuerwehr Stuttgart bereits bei zahlreichen kleinen und großen Waldbränden gefordert:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6303460

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6303240

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6300741

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6299809

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6267055

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6262553

Parallel waren im Stadtgebiet zahlreiche Paralleleinsätze abzuarbeiten. Unteranderem die Evakuierungs- und Unterbringungsmaßnahmen im Rahmen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Stuttgart Bad-Cannstatt. Somit waren alle Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart zweitweise über mehrere Stunden im Einsatz:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6307230

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Botnang: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug, Großtanklöschfahrzeug

Abteilung Büsnau: Tanklöschfahrzeug-Waldbrand Abteilung Uhlbach: Tanklöschfahrzeug-Waldbrand

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