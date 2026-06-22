Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vegetationsbrand auf einer Flächen von rund 1.200 m²

Stuttgart (ots)

- Grüner Heiner brennt Grasfläche auf ca. 1200 m² - Feuerwehren aus Stuttgart und dem Landkreis Ludwigsburg im Einsatz

Die Feuerwehr Stuttgart wurde gegen 13:20 Uhr zum Brand einer Grasfläche auf dem Grünen Heiner, unterhalb des Windrades alarmiert. Parallel zu den Kräften aus Stuttgart fuhren Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis Ludwigsburg die Einsatzstelle an, da der Grüne Heiner auf den Gemarkungen Stuttgart sowie Korntal-Münchingen liegt.

Die ersteintreffenden Kräfte konnten das Meldebild bestätigen, es brannte Grasschnitt sowie ausgetrocknetes Gras auf einer Fläche von ca. 1200 m². Die Kräfte der Feuerwehren aus Stuttgart und Ditzingen begannen gemeinsam mit der Brandbekämpfung. Insgesamt wurden vier Löschrohre zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung sowie zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle nahm unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug den Pendelverkehr auf. Bereits nach kurzer Zeit zeigten die umfangreichen Löschmaßnahmen Wirkung und die ersten Eisatzkräfte konnten aus dem Einsatz entlassen werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 4: Löschzug Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: ELW 2

Freiwillige Feuerwehr

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Rettungsdienst

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