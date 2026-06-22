Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: PKW verunfallt in Weinberg

Stuttgart (ots)

- Unfall mit PKW in den Weinbergen - Eine Person verletzt - Feuerwehr unterstützt beim Transport des Verletzten

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Montagmittag, 22. Juni 2026, zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Drackensteinstraße alarmiert. Ein 78-jähriger Mann war mit seinem Fahrzeug in den Weinbergen unterwegs. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses selbstständig in Bewegung und rollte in ein angrenzendes Gebüsch. Der Mann stürzte dabei einen steilen Hang hinab. Die Polizei fand ihn hier kurze Zeit später. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der medizinischen Erstversorgung des Patienten im unwegsamen Gelände. Anschließend wurde der Verletzte mithilfe einer Schleifkorbtrage der Feuerwehr über den steilen Hang zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert. Nach der weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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