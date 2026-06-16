Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen Feuerwehrfahrzeug und PKW mit fünf Verletzten

Stuttgart (ots)

- Löschfahrzeug der US Fire Stuttgart auf der Seite - Fünf verletzte Personen, davon vier mittelschwer

Gegen 11:25 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstag zu einem Verkehrsunfall an die Behelfsausfahrt der A8 Höhe Pascalstraße Stuttgart-Vaihingen alarmiert. Ein Löschfahrzeug der US Fire Stuttgart war hier mit einem PKW zusammengestoßen und auf die Seite gestürzt. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Anrufende meldeten den Unfall über den europaweiten Notruf 112. Beim Eintreffen der ersten Kräfte lag das Löschfahrzeug auf der Seite, der PKW befand sich teilweise darunter. Eingeklemmt war niemand, jedoch waren insgesamt fünf Personen verletzt. Vier Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, eine Person wurde leicht verletzt. Alle Betroffenen wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus dem Gefahrenbereich geführt und medizinisch versorgt. Der Einsatz war für die Kräfte der Feuerwehr Stuttgart gegen 12:30 Uhr beendet.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Stuttgart Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 5: Löschzug, Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel Verwaltungsstandort: Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart

Abteilung Vaihingen: 1 Löschfahrzeug, 1 Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst:

4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, 1 Krankentransportwagen, 1 Medical Intervention Car, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

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