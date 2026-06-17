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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zugmaschine eines umgekippten Langholzuges steht auf A8 in Brand

Stuttgart (ots)

   - Langholzzug auf A8 in Fahrtrichtung München verunfallt
   - Holzstämme über alle Fahrspuren verteilt
   - Eine Person leicht verletzt

Am Mittwoch, 17.06.2026, kam es gegen 19:10 Uhr auf der Bundesautobahn 8, Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch, in Fahrtrichtung München zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Das mit Langholz beladene Fahrzeug verunfallte alleinbeteiligt, verlor Teile seiner Ladung und fing anschließend Feuer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Zugmaschine des Sattelzuges in Brand. Ein Großteil der Holzstämme war über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine Brandbekämpfung mit 2 Löschrohren ein. Um den erhöhten Löschwasserbedarf auf der Autobahn sicherzustellen, kam neben den beiden Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache 5 zusätzlich ein Großtanklöschfahrzeug (GTLF) der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern zum Einsatz. Ein weiteres GTLF war ebenfalls alarmiert und stand in Bereitstellung.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht worden war, verbrachten die Einsatzkräfte die verstreuten Holzstämme an den Fahrbahnrand. Zur Absicherung der Einsatzkräfte sowie aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Einsatzstelle musste die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München für die Dauer des Feuerwehreinsatzes teilweise voll gesperrt werden.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: Rüstzug Feuerwache 5: Löschzug, Kranwagen, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: zwei Löschgruppenfahrzeuge, Gerätewagen Messtechnik Abteilung Botnang: Großtanklöschfahrzeug Abteilung Degerloch: Rüstwagen Abteilung Plieningen: Großtanklöschfahrzeug

Rettungsdienst:

Ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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