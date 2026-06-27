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FW Stuttgart: Stuttgarter Feuerwehr löscht erneuten Vegetationsbrand am Hauptbahnhof

FW Stuttgart: Stuttgarter Feuerwehr löscht erneuten Vegetationsbrand am Hauptbahnhof
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Stuttgart (ots)

   -	Rettungszug zur Wasserversorgung im Einsatz
   -	Vegetationsbrand auf rund 40 Quadratmetern
   -	Gleise am Hauptbahnhof waren vorübergehend gesperrt

Nachdem es bereits am Freitag zweimal im Gleisvorfeld des Hauptbahnhof Stuttgart brannte, kam es heute erneut zu einem Brandereignis. Gegen 13:25 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einem Vegetationsbrand im Gleisfeld zwischen Rosensteinstraße und Cannstatter Straße alarmiert. In diesem Zusammenhang mussten die Gleise im Bereich des Hauptbahnhof Stuttgart gesperrt werden.

Es war eine Rauchentwicklung ersichtlich, jedoch war der Zugang zur Brandstelle nicht direkt möglich. Daher bestieg die Feuerwehr einen extra bereitgestellten Zug und fuhren zur Brandstelle. Der Vegetationsbrand auf rund 40 Metern konnte mit den mitgeführten Löschmitteln schnell unter Kontrolle gebracht werden. Baldmöglichst konnten im Anschluss alle bis auf das direkt betroffene Gleis wieder freigegeben werden.

Aufgrund mehrerer Glutnester und der enorm trockene Vegetation, kam Da jedoch weiterhin mehrere Glutnester vorhanden waren und die verbleibende Vegetation sehr trocken war, kam der Rettungszug Stuttgart von der Deutschen Bahn AG zum Einsatz. Der Rettungszug führt unter anderem bis zu 20.000 Liter Wasser mit und wird unter anderem von Einsatzkräften der Feuerwehr Stuttgart besetzt. Vor Ort wurden Nachlöscharbeiten mit rund 2.000 Litern Wasser aus dem Rettungszug durchgeführt.

Gegen 17:15 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Bundespolizei übernommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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