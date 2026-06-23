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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vegetationsbrand in Zazenhausen

Stuttgart (ots)

   - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung
   - Wasserversorgung mit Löschfahrzeugen sichergestellt

Am Dienstagmittag, dem 23.06.2026, kam es in Stuttgarter Zazenhausen zu einem Vegetationsbrand. Gegen 14:00 Uhr wurde ein Feuer auf einer Wiesenfläche in unmittelbarer Nähe eines Umspannwerks gemeldet.

Die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart, Abteilung Zazenhausen, trafen mit einem Löschfahrzeug an der Einsatzstelle ein und bestätigten die Meldung. Ergänzend kamen zwei Löschfahrzeuge sowie der Leitungsdienst der Feuerwache 4 der Berufsfeuerwehr Stuttgart zur Einsatzstelle.

Durch das schnelle und koordinierte Zusammenwirken von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr konnte der Brand mit mehreren Löschrohren zügig unter Kontrolle gebracht werden. Da im betroffenen Bereich keine Wasserversorgung über das Hydrantennetz zur Verfügung stand, wurde zusätzlich ein Großtanklöschfahrzeug eingesetzt. Gemeinsam mit den Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr stellte dieses die Wasserversorgung im Pendelverkehr sicher.

Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Umspannwerk konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte erfolgreich verhindert werden. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten war der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet.

Eingesetzte Kräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 4: Leitungsdienst, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Stammheim: ein Großtanklöschfahrzeug Abteilung Zazenhausen: ein Löschgruppenfahrzeug

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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