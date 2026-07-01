Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kellerbrand in einem Wohngebäude in Stuttgart-Münster

Stuttgart (ots)

- Brand in einem Kellerraum eines Wohngebäudes - Zwei verletzte Personen

Gegen 17:20 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einer Rauchentwicklung in einem Kellergeschoss eines Wohngebäudes in Stuttgart-Münster, Austraße, alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung an einem Kellerfenster des viergeschossigen Gebäudes fest. Ein Bewohner hatte das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Diese Person wurde rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Unter Atemschutz gingen umgehend Einsatzkräfte mit einem Löschrohr in das Kellergeschoss vor. Parallel kontrollierten zwei weitere Trupps unter Atemschutz die darüberliegenden Wohnungen, dabei wurden keine Personen angetroffen.

Der Brand in einem Kellerraum konnte zügig gelöscht werden. In Anschluss an die Brandbekämpfung belüftete die Feuerwehr den vom Brand betroffenen Kellerbereich und Treppenraum mit Hochleistungslüftern und nahm zudem Messungen auf mögliche Schadstoffe vor. Für weitere Ermittlungen wurde das Gebäude dann an die Polizei übergeben.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehrangehörige, sie wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

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