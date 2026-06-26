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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Böschungsbrand führt zu Sperrungen am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

   -	Vegetationsbrand im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes
   -	Einsatzkräfte fahren im Zug zur Brandstelle

Am Freitagnachmittag alarmierte gegen 15:10 Uhr die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Feuerwehr Stuttgart zu einem gemeldeten Kabelbrand im Bereich des Hauptbahnhof Stuttgart. Parallel gingen weitere Meldungen über die Notrufleitungen ein. Aufgrund der zunächst unklaren Lage vor Ort wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort gestaltete sich die Erkundung schwierig, da sich die Brandstelle mitten im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes befand. Zwischenzeitlich waren die oberirdischen Gleise aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Eine Feuerwehrdrohne stand zur Erkundung in Bereitschaft und Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich gemeinsam mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn in einem Zug auf den Weg zur Brandstelle.

Es konnte ein bereits durch Mitarbeitende abgelöschter Vegetationsbrand vorgefunden werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr führten Nachlösch- und Kontrollarbeiten durch. Der Feuerwehreinsatz konnte gegen 16:45 Uhr beendet werden. Zwischenzeitlich besetzten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Feuerwache in Bad Cannstatt um Folgeeinsätze schnell abarbeiten zu können.

Die Brandursachenermittlung hat die Bundespolizei übernommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportwagen mit Drohne

Wachbesetzung: Abteilungen Untertürkheim, Sillenbuch und Wangen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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