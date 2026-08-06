Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf Kreuzung

Mannheim (ots)

Ein 29-Jähriger fuhr am Dienstag mit einem Mercedes-Benz auf Höhe des Quadrats M 6 in den Kreuzungsbereich beim Quadrat L 10 ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Porsche, der in Richtung Kunststraße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 9.000 Euro. Der Porsche war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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