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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Mann wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kontrollierte am Mittwoch gegen 21:30 Uhr einen Mercedesfahrer an einer Tankstelle in der Mannheimer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem waren die Kennzeichen verändert worden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer auch in der Vergangenheit schon mehrmals unerlaubt gefahren war. Daher wurde das Auto von der Polizei zur Verhinderung einer weiteren missbräuchlichen Verwendung beschlagnahmt. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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