Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person

Mannheim (ots)

Am 05.08.2026 um kurz vor 18.00 Uhr wurde durch die integrierte Leitstelle Mannheim ein Wohnungsbrand in Mannheim-Schönau, Rastenburger Straße gemeldet.

Der Brandort wurde durch Feuerwehr, Rettungskräfte sowie eingesetzte Polizeibeamte umgehend aufgesucht. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen, ausgehend aus einer im 1 OG befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhaus, festgestellt werden.

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der 65-jährige Bewohner der Wohnung, durch zwei aufmerksame Passanten, aus der Brandwohnung geholt. Eigenständige Löschversuche durch den Bewohner schlugen zuvor fehl. Der 65-jährige erlitt durch das Brandgeschehen ein starke Rauchgasintoxikation und wurde durch Rettungssanitäter in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Ersthelfer erlitten keine Verletzungen.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro.

Die Ursache des Brandgeschehens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und dauern an.

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