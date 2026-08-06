Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit um Abschleppmaßnahme eskaliert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag eskalierte ein Streit auf einem Parkplatz an der Neckarvorlandstraße. Ein 47-jähriger Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens wurde von einem Supermarkt beauftragt, einen BMW abzuschleppen. Dieser stand unberechtigt auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Gerade als das Auto abgeschleppt werden sollte, erschien um kurz nach 12 Uhr der Fahrer des BMW in Begleitung von zwei Männern und einer lebensälteren Frau. Zunächst zeigte sich der 35-Jährige einsichtig. Doch als er hörte, dass er auch für die Leerfahrt des Abschleppers zahlen muss, begann der Mann einen Streit. Dieser mündete darin, dass er den 47-Jährigen mit festem Griff am Hals packte. Passanten wurden auf den körperlichen Übergriff aufmerksam und kamen dem Mitarbeiter zu Hilfe. Der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens wurde durch den Angriff leicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun gegen den 35-jährigen BMW-Fahrer wegen Körperverletzung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

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