POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 19-Jährigen
Bobenheim-Roxheim/Beindersheim (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 22.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6280210
Der am 22.05.2026 als vermisst gemeldete 19-Jährige wurde heute (28.05.2026) tot aufgefunden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell