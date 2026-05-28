POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 19-Jährigen

Altrip (ots) - Seit Dienstag, 26.05.2026, wird ein in Altrip wohnender 90-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag zu unbekannter Zeit seine Meldeadresse in Altrip. Zuletzt wurde der Vermisste dort gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 90-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden ...

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