Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 90-Jährigen

Altrip (ots)

Seit Dienstag, 26.05.2026, wird ein in Altrip wohnender 90-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag zu unbekannter Zeit seine Meldeadresse in Altrip. Zuletzt wurde der Vermisste dort gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 90-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 90-Jährigen:

- ca. 1,75m groß

- sehr schlank

- weiße, gepflegte Haare

- helles Poloshirt

- graue Jogginghose

- führt unter Umständen ein fliederfarbenes Fahrrad mit tiefem Einstieg mit sich.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/Uvux9Tf

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell