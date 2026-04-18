Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Explosion in Völklingen

Polizei sucht Zeugen und schaltet Hinweisportal

Saarbrücken/Völklingen (ots)

Nach einer durch menschliches Handeln herbeigeführten Explosion in einer Fußgängerunterführung in Völklingen am heutigen Tag (18.04.2026) gegen 00:15 Uhr (siehe Medien-Info der Pressestelle Landespolizeidirektion vom 18.04.2026 um 04:53 Uhr) laufen die polizeilichen Ermittlungen mit Hochdruck. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zur Übermittlung von Hinweisen, wie Bildern, Videos oder Mitteilungen zum Geschehen, hat die Polizei Saarland ein Hinweisportal unter https://sl.hinweisportal.de/ geschaltet.

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