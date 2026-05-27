Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" - Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck- Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, dem 26.05.2026, kam es zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in der Straße Nolzeruhe in Bad Dürkheim zu einem vollendeten Enkeltrickbetrug zum Nachteil einer Seniorin. Ein unbekannter Täter kontaktierte die Geschädigte telefonisch und gab sich als Polizeibeamter aus. Er täuschte vor, die Enkelin der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse ohne sofortige Kautionszahlung in Untersuchungshaft. Die Frau schöpfte zwischenzeitlich Verdacht und legte mehrfach auf, wurde jedoch wiederholt angerufen und massiv unter Druck gesetzt. In der Annahme, ihrer Enkelin helfen zu müssen, übergab sie schließlich einem unbekannten Abholer 1.200 Euro Bargeld sowie Schmuck. Erst im Anschluss suchte die Seniorin ihre tatsächliche Enkelin auf, die umgehend die Polizei verständigte.

Wer hat am 26.05.2026 im Bereich der Nolzeruhe in Bad Dürkheim verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

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