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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei endet in Justizvollzugsanstalt

Speyer (ots)

Am Abend des 24.05.2026, gegen 18:30 Uhr, geriet ein 26-Jähriger in der Kutschergasse mit zwei 21-Jährigen in einen Streit. Der Streit eskalierte und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als die alarmierten Polizeikräfte vor Ort erschienen, versuchte der 26-Jährige zu Fuß zu flüchten. Er konnte nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen einer nicht angetretenen Freiheitsstrafe bestand. Außerdem konnten sie bei ihm einen gefälschten 50-Euro-Schein auffinden. Der gefälschte Schein wurde sichergestellt und der 26-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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