Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind in Freibad verstorben - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 24.05.2026, gegen 17:30 Uhr, verstarb ein 4-jähriger Junge im Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen. Ein Badegast hatte den leblosen Körper des Kindes im Lehr-/Nichtschwimmerbecken unter Wasser bemerkt und diesen aus dem Wasser gezogen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der 4-Jährige im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Zur Klärung der Todesursache soll der Leichnam obduziert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

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