POL-PPRP: Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte Täter gelangten am Dienstag (26.05.2026) zwischen 10:10 und 13:50 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Georg Büchner Straße (Nähe Georg Herwegh Straße) und brachen zwei Wohnungen auf. Aus den Wohnungen wurde u.a. Schmuck gestohlen. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
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Jan Liebel
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