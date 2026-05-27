POL-PPRP: Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Herxheim bei Landau (ots) - Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Oberen Hauptstraße in Herxheim bei Landau. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Bei der Nachschau in der Brandwohnung wurde der 62-jährige Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die weiteren Bewohner des ...

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