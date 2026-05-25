PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand mit tödlich verletzter Person

Herxheim bei Landau (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Oberen Hauptstraße in Herxheim bei Landau. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Bei der Nachschau in der Brandwohnung wurde der 62-jährige Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die betroffene Wohnung sowie eine angrenzende Wohnung sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Weiterhin kam es durch eindringendes Löschwasser zu Beschädigungen in den im Erdgeschoss gelegenen Geschäften. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300.000,00EUR. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache wurden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Bastian Schulte

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 19:03

    POL-PPRP: Schwere räuberische Erpressung in Tankstelle - Nachtragsmeldung

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressmeldung vom 22.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6279984 Im Nachgang zur Tat konnte noch am selben Tag ein 26-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:45

    POL-PPRP: Schmuck geraubt - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am 22.05.2026 kam es gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Iggelheimer Straße in Speyer zu einem Raubdelikt. Ein 67-jähriger Mann hatte seinen Pkw abgestellt und den Kofferraum geöffnet, als er plötzlich von zwei schwarz gekleideten Personen von hinten gestoßen wurde. Die beiden bislang unbekannten Täter entwendeten anschließend einen Koffer sowie eine Tasche mit Schmuck aus dem ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:18

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 19-Jährigen

    Bobenheim-Roxheim/Beindersheim (ots) - Seit Freitag, 22.05.2026, wird ein in Beindersheim wohnender 19-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag gegen 08:30 Uhr den letzten bekannten Aufenthaltsort. Zuletzt wurde der Vermisste in der Ringstraße in 67240 Bobenheim-Roxheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 19-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren