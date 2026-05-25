Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand mit tödlich verletzter Person

Herxheim bei Landau (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Oberen Hauptstraße in Herxheim bei Landau. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Bei der Nachschau in der Brandwohnung wurde der 62-jährige Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die betroffene Wohnung sowie eine angrenzende Wohnung sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Weiterhin kam es durch eindringendes Löschwasser zu Beschädigungen in den im Erdgeschoss gelegenen Geschäften. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300.000,00EUR. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache wurden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

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