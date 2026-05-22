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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 19-Jährigen

Bobenheim-Roxheim/Beindersheim (ots)

Seit Freitag, 22.05.2026, wird ein in Beindersheim wohnender 19-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag gegen 08:30 Uhr den letzten bekannten Aufenthaltsort. Zuletzt wurde der Vermisste in der Ringstraße in 67240 Bobenheim-Roxheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 19-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 19-Jährigen:

   - 1,86m
   - schlank
   - dunkelblonde kurze Haare
   - blaue Schuhe (Marke: Vans)
   - möglicherweise Rucksack mit hellem Tarnfleck

Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/hSDqO9p

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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