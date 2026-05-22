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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (21.05.2026), gegen 17 Uhr, erhielt eine Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Arztes. Dieser schilderte, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse. Die Frau übergab daraufhin Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in der Leuschnerstraße. Der Abholer wurde als männlich, groß und kräftig beschrieben.

Haben Sie gestern (21.05.2026) am späten Nachmittag / Abend verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Leuschnerstraße gesehen? Können Sie Hinweise zu dem Abholer geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Unter der Telefonnummer 0621 963 - 21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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