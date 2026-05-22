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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwere räuberische Erpressung in Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, dem 22.05.2026, betrat gegen 5.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Valentin‑Bauer‑Straße (Ecke Walkürenstraße). Der Mann war mit einem Schal vermummt und begab sich zielgerichtet zu einer Mitarbeiterin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter der Kasse befand. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Unbekannte fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter soll etwa 1,60 m groß gewesen sein und kurze schwarze, lockige Haare gehabt haben. Laut Zeugen habe sich der Mann bereits vor der Tat auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Tankstelle aufgehalten.

Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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