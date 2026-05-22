Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwere räuberische Erpressung in Tankstelle - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressmeldung vom 22.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6279984

Im Nachgang zur Tat konnte noch am selben Tag ein 26-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) beantragte einen Untersuchungshaftbefehl. Polizeikräfte führten ihn dem Haftrichter vor, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 26-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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