Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schmuck geraubt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 22.05.2026 kam es gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Iggelheimer Straße in Speyer zu einem Raubdelikt. Ein 67-jähriger Mann hatte seinen Pkw abgestellt und den Kofferraum geöffnet, als er plötzlich von zwei schwarz gekleideten Personen von hinten gestoßen wurde. Die beiden bislang unbekannten Täter entwendeten anschließend einen Koffer sowie eine Tasche mit Schmuck aus dem geöffneten Kofferraum und flüchteten im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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