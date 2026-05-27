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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handel mit Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Altrip (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.05.2026) durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) die Wohnung eines 23-Jährigen in Altrip. Aufgrund von umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei stand der Mann im Verdacht, seit Anfang des Jahres mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten rund 900 Gramm Amphetamin, rund 100 Gramm Kokain, rund 2,5 kg Cannabisprodukte (Marihuana/Haschisch), eine scharfe Schusswaffe und rund 1.800 Euro Bargeld sicher.

Der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain, Amphetamin und Cannabis in nicht geringen Mengen unter Mitführen einer Schusswaffe.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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