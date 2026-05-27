Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatzmaßnahmen im Innenstadtbereich - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminaldirektion Ludwigshafen führen seit einiger Zeit Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die verdächtig ist, im Bereich der Ludwigshafener Innenstadt mit Kokain und Cannabis zu handeln. Gestern Abend vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Durchsuchungsbeschlüsse an mehreren Wohnungen und in zwei Cafés im Bereich der Innenstadt in Ludwigshafen.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurden größere Mengen an Betäubungsmitteln, darunter circa 85 Gramm Kokain, circa. 2 Kilogramm Marihuana, circa 50 Gramm Haschisch, sowie weitere umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an dem Einsatz beteiligt.

Drei dringend tatverdächtige Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren wurden heute dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen sie Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen sowie des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabisprodukten in nicht geringen Mengen erließ. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminaldirektion Ludwigshafen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell