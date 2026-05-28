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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand Einfamilienhaus

Obrigheim (ots)

Am 28.05.2026, gegen 00:40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Mühlheimer Hauptstraße in Obrigheim (Pfalz) in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Bewohner erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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